Sindicalistas desocupam Delegacia do Trabalho em SP Os 150 sindicalistas que ocupavam hoje o prédio da Delegacia Regional de Trabalho do Estado (DRT), no centro de São Paulo, deixaram o local por volta das 17 horas, depois do agendamento de uma reunião com o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, no dia 21 de junho, em Brasília.