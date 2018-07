Situação é tranquila na maioria dos aeroportos

Desde a zero hora deste sábado, dos 831 voos domésticos programados em 48 aeroportos do País, 86 (9,9%) registraram atrasos e 35 (4,2%) foram cancelados. A companhia aérea Gol tinha seis voos atrasados às 11 horas, seguida pela Avianca, com cinco e a Webjet, com quatro. A Gol cancelou 17 voos neste sábado e a Avianca sete viagens.

Das 67 viagens internacionais programadas em dez aeroportos brasileiros desde a zero hora, quatro atrasaram e três foram cancelados. Neste momento, apenas o terminal internacional de Cumbica registra atrasos de uma hora em três voos.