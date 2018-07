SÓ MAIS UM POUQUINHO A mostra Luzes do Norte, com belas gravuras do renascimento alemão, vindas do Museu do Louvre, foi prorrogada. Eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte uma das melhores de 2012, a exposição, que terminaria neste fim de semana, ficará em cartaz até 27/1. Masp. Av. Paulista, 1.578, 3251- 5644. 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 15 (3ª, grátis).