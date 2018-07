Sobe para 136 número de mortos em Santa Catarina

Mais três corpos de vítimas das enchentes do último mês em Santa Catarina foram resgatados nesta sexta-feira, 26, em Ilhota, no Morro do Baú. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do Estado na manhã deste sábado, 27. Veja também: Número de casos de leptospirose bate recorde em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Com isso, subiu para 136 o número de vítimas fatais em Santa Catarina, permanecendo seis pessoas desaparecidas: quatro em Ilhota e duas em Gaspar. Segundo a Defesa Civil, 27.236 pessoas permanecem desalojadas e 5.617 continuam desabrigadas. Outros Estados Em Minas Gerais, o número de mortos pelas chuvas também subiu. As duas últimas mortes confirmadas pela Defesa Civil do Estado na manhã deste sábado, 27, foram de duas crianças no município de Muriaé. O Estado já contabilizou 15 vítimas das enchentes. Segundo informações a Defesa Civil, uma criança de 2 anos e outra de 5 anos, morreram na noite desta sexta-feira, 26, depois que a casa onde eles estavam desmoronou durante a tempestade. Cinco pessoas estavam na casa e ficaram soterradas. Márcia Aparecida de Oliveira, Rayssa de Souza Ferreira e Paulo Gomes da Silva foram encaminhadas ao Hospital São Paulo e não correm risco de morte. As chuvas também atingiram o Rio de Janeiro nas últimas semanas e já deixaram 54.775 pessoas desalojadas e 11.794 desabrigados, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Um homem morreu após ser arrastado pela correnteza quando tentava atravessar um riacho, no Distrito de Outeiro, em Cardoso Moreira, o único município que decretou estado de calamidade pública, com 10 mil pessoas prejudicadas pelas chuvas. No Espírito Santo, também castigado pels chuvas, 6.951 pessoas continuam desalojadas e 292 estão desabrigadas. Previsão A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesa civis de 16 Estados e do Distrito Federal quanto à possível ocorrência de chuva forte no último fim de semana de 2008. De acordo com a Sedec, entre estes sábado e domingo, 27 e 28, os temporais devem atingir os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre, Tocantins, Rondônia, Piauí, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No Sudeste, áreas de instabilidade associadas à atuação do sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul mantêm as condições de pancadas de chuva em Minas Gerais, Rio de Janeiro, norte e nordeste de São Paulo e no centro-sul do Espírito Santo. Em alguns momentos, as pancadas de chuva podem ser de forte intensidade, acompanhadas por raios e ventos de até 50 quilômetros por hora. No Norte e no Nordeste do Brasil, áreas de instabilidade tropicais permanecem bastante ativas, mantendo as condições de pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre, Tocantins, Rondônia, centro-sul do Piauí, no oeste da Bahia, centro-sul e oeste do Maranhão. Em alguns momentos, as chuvas podem ser acompanhadas por raios. No Centro-Oeste, áreas de instabilidade associadas à atuação do sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul mantêm as condições de pancadas de chuva no Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Em alguns momentos, as pancadas de chuva podem ser de forte intensidade, acompanhadas por raios e ventos de até 50 quilômetros por hora. Já no Sul do País, o ar seco de origem polar ganha força e a temperatura fica amena ao amanhecer, mas esquenta rápido e a sensação será de calor na maior parte do dia, em quase toda a região. Segundo previsão da Climatempo, o sol aparece forte em quase todas as áreas. Não há previsão de chuva para o Sul. O céu ainda fica com muitas nuvens no Vale do Itajaí e no litoral de Santa Catarina, na Grande Curitiba e no litoral do Paraná. Nestas áreas, não faz muito calor. Recomendações A Sedec recomenda atenção especial e redobrada nas áreas de encostas e morros, pois devido às freqüentes chuvas, o solo está bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos. Além disso, a população deve evitar áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. 