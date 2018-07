Sorocaba usará parquímetro contra guardador de carro A prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, vai transferir para a iniciativa privada o estacionamento regulamentado na região central da cidade. O projeto que será votado pela Câmara Municipal, na próxima terça-feira (28), prevê a instalação de parquímetros para regular a ocupação das vagas e evitar a ação de guardadores que vendem cartões de estacionamento na Zona Azul, o sistema atual. Mais de 200 guardadores atuam no centro. Eles superfaturam em mais de 100% o valor do cartão, com o pretexto de também "olhar" o carro. São recorrentes os casos de ameaça a motoristas que se negam a comprar o cartão.