SP avança para ter melhor carnaval do Brasil, diz Kassab O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, chegou há pouco ao Sambódromo do Anhembi para acompanhar o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Ele disse que o carnaval paulistano deste ano será o melhor de todos os tempos. "Estamos caminhando para ter o melhor carnaval do Brasil", afirmou o prefeito. Para Kassab, "o samba de SP mostra ao Brasil que não deixa nada a desejar para ninguém". Ao chegar, o prefeito de São Paulo cumprimentou os diretores de algumas escolas de samba na concentração. Ao ser questionado sobre qual a escola preferida, Kassab brincou: "Eu tenho juízo. Não vou falar. Já basta no futebol eu ser são-paulino."