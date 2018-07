SP confirma total de 179 mortes por gripe suína A Secretaria de Saúde de São Paulo informou hoje que até o momento 179 pessoa morreram no Estado por infecção causada pelo vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína. No boletim epidemiológico anterior, divulgado no dia 14 deste mês, a secretaria confirmou 134 óbitos em decorrência da doença. Em nota, a Secretaria "reforça a orientação para que pessoas com sintomas de gripe sigam as orientações de seu médico quanto ao isolamento domiciliar e medidas de higiene, como lavar as mãos, usar lenços ao tossir ou espirrar e não compartilhar objetos pessoais, como copos e talheres".