SP Market pode ser reaberto parcialmente, diz Kassab

Se esses itens estiverem reparados, a liberação ocorrerá apenas na área do shopping que não foi afetada pelo desabamento. As lojas próximas de onde houve o acidente e o Parque da Xuxa - onde foram identificados problemas no telhado - continuarão interditados, sem previsão de liberação. De acordo com o prefeito, essas lojas devem ser reabertas só no ano que vem, pois será necessário um prazo, de 90 a 120 dias, para que sejam feitas as alterações necessárias.

A obra que estava sendo realizada pelo shopping e que causou o acidente ficará paralisada e só poderá ser retomada com a apresentação de um plano de execução de obras e um laudo sobre a estrutura do telhado.