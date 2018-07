SP prorroga vacinação da gripe A para gestante e adulto

A campanha de vacinação contra a gripe suína termina hoje, mas a imunização ainda deve continuar em pontos do País. Pelo programa do Ministério da Saúde, adultos de 30 a 39 anos e mulheres grávidas devem procurar postos de vacinação. Diante da adesão abaixo do esperado em alguns grupos escolhidos para participar da campanha, o Ministério da Saúde recomendou a Estados e municípios que não atingiram a meta de imunizar 80% do público-alvo que estendam a oferta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.