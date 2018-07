SP sai do estado de atenção; chuva derruba árvores e alaga ruas

A forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta terça-feira, 20, provocou alagamentos, apagou semáforos e derrubou árvores em várias regiões da cidade. Às 16 horas, as pancadas de chuva perderam força e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a suspendeu os estados de atenção para as zonas norte, leste, sudeste e para regiões central e da Marginal do Tietê. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 16h30, eram contabilizados 13 pontos de alagamento, sendo um intransitável na Rua José Bernardo Pinto, sentido único, junto à Rua Miguel Mentem, na zona norte da capital. Pelo menos cinco semáforos estavam apagados . Ainda segundo a CET, a queda de árvores interditava ao menos três vias: Rua Justiniano Carranza, altura do número 5, sentido centro; Rua General Gaudie Ley, altura do número 178; Avenida Antonio Gonçalves Viana, altura do número 96. Segundo o CGE, a chuva foi provocada por uma frente fria que passa ao largo do litoral do Sudeste, organizando áreas de instabilidade a partir do oeste do Estado de São Paulo. Além das regiões em estado de atenção, as chuvas atingira as cidades de Mogi da Cruzes, Suzano, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Pedestre ua a criatividade para tentar não molhar os pés com alagamento no Canindé, no centro Atualizado às 16h59