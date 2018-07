STF determina que João Paulo Cunha comece a cumprir pena por mensalão O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do julgamento do mensalão, Joaquim Barbosa, determinou nesta segunda-feira o fim do processo em dois dos três crimes a que foi condenado o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) e o início do cumprimento da pena pelo parlamentar.