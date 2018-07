Surto de dengue assusta moradores de Miguelópolis Um surto de dengue assusta os 20.442 habitantes de Miguelópolis, na região norte do Estado, a 410 km de São Paulo. Só este mês, 35 pessoas apresentaram sintomas da doença, mas os resultados dos exames ainda não ficaram prontos. Até novembro, o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde havia confirmado 18 casos de dengue na cidade, todos autóctones, ou seja, as pessoas se contaminaram no local em que vivem. O município, às margens do Rio Grande, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, possui lagos na área urbana e há intensa proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da doença. Os moradores alegam que as ações de controle do mosquito são precárias.