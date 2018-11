Suspeita de bomba evacua consulado venezuelano no RJ Policiais do Esquadrão Antibombas foram acionados para checar uma suspeita de bomba no Consulado da Venezuela, em Botafogo, na zona sul do Rio, na manhã desta quarta-feira. No entanto, o artefato não era explosivo. A polícia foi acionada após uma funcionária receber hoje cedo o pacote com o seguinte recado: "cuidado, isso é uma bomba". Em seguida, o prédio do consulado foi esvaziado por precaução.