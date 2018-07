Suspeito é morto após perseguição na zona oeste de SP Um suspeito foi morto por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) às 13h35 deste sábado (3/11), na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, depois de uma perseguição. Segundo a Polícia Militar, ele resistiu a uma abordagem no Butantã e na fuga trocou tiros com a Rota.