TAM tem 48% de voos nacionais atrasados e Gol, 28% A companhia aérea TAM registrava, até as 10 horas, atrasos superiores a 30 minutos em 48,4% de seus voos nacionais, seguida pela Gol, com 28,3%, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A Gol apresentava o índice mais elevado de voos cancelados, 8,6%, seguida pela Webjet (7,5%) e pela TAM (5,7%).