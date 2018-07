Técnico chileno comemora 'valentia' de Vidal, que voltou após cirurgia

Vidal entrou em campo no segundo tempo do jogo em que o Chile venceu a Irlanda do Norte por 2 x 0 em Valparaíso, na quarta-feira, e mostrou desenvoltura durante sua participação.

"Arturo mostrou valentia e audácia. Ele pediu e mostrou vontade de jogar a partida... Ele exigiu jogar. Agora nos dá a possibilidade de intensificar a preparação para o que vier", disse o argentino Sampaoli em entrevista a jornalistas.

"Teve uma recuperação muito rápida que nos permite saber que chegou ao lugar que queríamos", acrescentou.

Sampaoli surpreendeu com a escalação do meia, que joga na Juventus, operado dia 7 de maio devido ao problema no menisco de seu joelho direito.

Depois do jogo, torcedores e imprensa local começaram a especular sobre a possibilidade de Vidal ser titular na estreia pelo Grupo B contra a Austrália, no dia 13.

"Hoje deu um passo. Amanhã temos que trabalhar para ver se estará na estreia. Vai depender de seu ritmo de competição, disse Sampaoli em uma breve entrevista à imprensa.

Depois do jogo contra a Austrália, o Chile enfrentará Espanha e Holanda.

(Por Javier Leira)