Teresópolis-RJ decreta situação de emergência A Prefeitura de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, decretou nesta terça-feira situação de emergência no município pelo prazo de 90 dias devido ao temporal da última sexta-feira, que matou cinco pessoas e deixou seis feridos e quase mil desalojados. O decreto autoriza a prefeitura a comprar diversos produtos e contratar a prestação de vários serviços de forma emergencial, sem licitação, para socorrer os desabrigados e recuperar as áreas atingidas.