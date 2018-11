Termina resgate de grupo perdido na Serra do Mar Pelo menos 25 pessoas que estavam perdidas na Serra do Mar desde sexta-feira foram resgatadas ontem por agentes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar. O grupo havia saído de Parelheiros, zona sul da capital paulista, e tinha como destino o Poço das Antas, em Mongaguá, litoral do Estado. Eles, no entanto, erraram o caminho e foram parar no Vale do Rio Cubatão. O grupo foi levado para a base da PM em Praia Grande.