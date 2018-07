Tesoureiro é suspeito de forjar sequestro de família

Segundo as investigações, o tesoureiro afirmou que sua mulher fora sequestrada e que cerca de quatro criminosos exigiam que ele retirasse grande quantidade de dinheiro do cofre da agência na qual trabalha para libertar sua esposa e seu filho.

Ele será indiciado por falsa comunicação de crime, formação de quadrilha e extorsão mediante sequestro, além de outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação. Desde ontem, a PF trabalhava com a hipótese de que o homem estava planejando o sequestro, pois ele tinha ciência do montante existente no cofre da agência, informação que os empregados têm em função do cargo que ocupam na empresa.