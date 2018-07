Tiro atribuído a policial mata mãe e fere criança em SP Uma mulher morreu e o filho dela, de 1 ano e 10 meses, foi ferido com um tiro supostamente disparado por um policial civil em uma tentativa de abordagem a um suspeito ontem na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Edinalva de Oliveira da Silva estava com o bebê no colo quando os dois foram baleados. Eles foram socorridos, mas a Edinalva não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. A criança passou por cirurgia e está fora de perigo.