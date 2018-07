Tiroteio em shopping assusta clientes em Santos-SP

Segundo informações que chegaram aos policiais do 6º Batalhão do Interior que se deslocaram até o shopping, um dos bandidos teria se ferido, mas até o início da manhã de hoje nenhum suspeito baleado havia dado entrada nos hospitais da região. Os dados do assalto foram encaminhados ao plantão do 3º Distrito Policial (DP), da Ponta da Praia, cujos policiais não sabiam informar ainda o valor levado no roubo. A polícia agora espera analisar as eventuais imagens do roubo gravadas pelo circuito interno de TV do shopping para tentar identificar os membros da quadrilha.