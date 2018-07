TRADIÇÃO x INOVAÇÃO A polenta é o acompanhamento do 'Brasato ao Barolo' (R$ 53) do Italy, receita clássica do Piemonte de uma suculenta carne de panela ao molho de vinho tinto com cenoura, cebola e bacon - que se dá super bem com a cremosidade do acompanhamento. Cansado da versão tradicional? Parta para uma nova experiência: a farinha de milho é a estrela do ravioli recheado de polenta e gorgonzola italiano (R$ 42). Muito bem executada, a massa