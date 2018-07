Trânsito no DF será alterado por conta de jogo do Brasil

A via Estrutural será revertida no sentido Taguatinga das 11h30 às 14h30. A Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte também sofrerá reversão, das 6h às 9h. As faixas exclusivas para ônibus da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) e Estrada Parque Taguatinga (EPTG) serão liberadas para todos os veículos das 6h à meia-noite. Além disso, a via marginal da EPTG, no sentido Taguatinga/Brasília, será liberada exclusivamente para ônibus das 11h30 às 14h.

Na área da Fan Fest, o ponto de táxi ficará em frente à entrada principal do evento e o estacionamento para idosos e pessoas com necessidades especiais passará para a área próxima ao portão de acesso exclusivo para esse público, localizado na lateral do Taguaparque, virado para a quadra de esportes.

A iniciativa pretende facilitar o acesso do público que irá até a festa em Taguatinga. O local fica a cerca de 25 quilômetros do Estádio Nacional Mané Garrincha. Os portões do parque serão abertos às 11h e o Brasil entrará em campo às 16h, em Fortaleza. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo a partir do meio-dia para todos os 210 mil servidores do quadro da administração local.