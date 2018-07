Trecho da BR-227 é liberado pela polícia

Já em Realeza, na região sudoeste, na rodovia PR-182, houve bloqueio do trecho do quilômetro 460 desde a manhã desta terça-feira. Os caminhoneiros liberariam a passagem de automóveis por um período no início da noite e em seguida voltariam a fechar. Em Candói, o quilômetro 424 da BR-373 continuava bloqueado até o início da noite. As manifestações começaram na segunda-feira, 1, e, segundo o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Paraná (Fetac), Neori Leobet, atingiu cerca de 50% da categoria, que conta com 100 mil trabalhadores no Estado.