Trem da CPTM e metrô tiveram problemas nesta 4ª feira

Os usuários, que seguiam no sentido Osasco, tiveram de pegar um outro trem e a operação entre as Estações Morumbi e Berrini, a seguinte, foi feita por sentido único até as 8h50, atrasando os intervalos de chegada nas plataformas.

De acordo com a CPTM, o problema foi resolvido pelo próprio maquinista e a composição voltou a circular normalmente. A companhia informou não ter sido registrado nenhum outro atraso.

Metrô

Outro incidente foi registrado, pouco depois das 7h30, na Linha 1- Azul do metrô. A composição que seguia no sentido Jabaquara apresentou problemas no funcionamento das portas automáticas e também teve de ser esvaziada, seguindo para um pátio entre as estações da Luz e Tiradentes.