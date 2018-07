Três adolescentes são mortos em chacina no Guarujá Três adolescentes foram mortos e dois homens sobreviveram a uma chacina ocorrida, por volta das 22h de ontem, na rua Santo Amaro, dentro da favela do Sítio Conceiçãozinha, no Distrito de Vicente de Carvalho, na cidade de Guarujá, litoral sul paulista.