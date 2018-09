Três dias após temporal, BR-101 é liberada em SC

A rodovia BR-101, fechada desde o domingo por conta das chuvas que atingiram a região Sul do País, foi liberada totalmente na manhã desta quarta-feira, 7, no trecho catarinense. A rodovia teve os dois sentidos liberados às 6h40, mas por volta das 9h30 ainda havia congestionamento de oito quilômetros, nas duas pistas, segundo informações da polícia rodoviária federal. O trecho interditado de oito quilômetros ficava entre as cidades de Araranguá e Maracajá, onde ainda permanece uma lâmina de água, entre o km 403 e km 405, impedindo que os veículos desenvolvam uma velocidade maior. Os caminhões, que chegaram a aguardar em uma fila de cinco quilômetros, foram autorizados a transitar por uma pista, no sentido sul-norte ontem. Segundo a PRF, no município de Sombrio, onde parte da pista cedeu, o trânsito foi liberado por volta das 21h30 de ontem, após a implantação de um desvio na lateral da via. A previsão é de que o trecho seja recuperado hoje. A rodovia já havia sido liberada ontem entre os municípios gaúchos de Osório e Torres. O ponto estava interditado desde o fim de semana, quando foi inundado durante os temporais que atingiram o Estado.