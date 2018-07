Três operários morrem eletrocutados em Minas Gerais

Três operários morreram eletrocutados na manhã desta quarta-feira, 17, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trio e mais um homem empurrava um andaime de seis metros de altura para fazer reparos em um telhado. A estrutura encostou na rede elétrica e os quatro receberam a descarga elétrica. Chovia forte no momento do incidente. De acordo com os bombeiros, morreram na hora José Vildo Vicente, de 43 anos, Adriano Henrique de Oliveira, de 28 anos, e José Aurélio Tomaz, de 48 anos. Cristiano Vieira da Cruz, de 39 anos, foi levado ao Hospital João XXIII, na capital mineira. Texto alterado às 11h48 para acréscimo de informações.