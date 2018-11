Tribunal do Júri condena skinhead a 24 anos de prisão O Tribunal do Júri da Vara Distrital de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, condenou Juliano Aparecido de Freitas a 24 anos e 6 meses de prisão pela morte de Cleiton da Silva Leite e tentativa de homicídio contra Flávio Augusto do Nascimento Cordeiro. O crime aconteceu em dezembro de 2003, quando Juliano e mais dois rapazes, todos skinheads, obrigaram as vítimas a saltar de um trem em movimento. Cleiton morreu e Flávio perdeu o braço direito.