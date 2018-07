Trio é detido com cartões clonados na zona leste de SP Um casal e uma terceira pessoa foram presos, por volta das 23h30 desta sexta-feira, dia 24, com diversos cartões clonados no interior de uma agência do Banco Santander, localizada na altura do nº 3.286 da avenida Mateo Bei, no Jardim Tietê, região de São Mateus, na zona leste de São Paulo.