Um morre e 3 são baleados em assalto a ônibus em SP

Três pessoas foram baleadas no final da noite desta quinta, 13, num assalto a um ônibus ocorrido na altura do quilômetro 27,5 da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Quatro homens, um deles armado, deram sinal e entraram no coletivo, que havia saído do bairro de Rudge Ramos e seguia para a balsa, localizada na região do Riacho Grande. Um policial militar à paisana estava entre os passageiros e, ao testemunhar o assalto, reagiu. Policiais militares afirmaram que o PM estava desarmado e que teria entrado em luta corporal com o criminoso armado, mas não souberam explicar como foram disparados tantos tiros no interior do coletivo, já que dois tiros atingiram o assaltante, que morreu no local. Os demais disparos acabaram ferindo o próprio PM e outras duas pessoas, uma passageira e um rapaz, que ainda não se sabe se integrava o grupo de assaltantes ou se era um dos passageiros. A mulher e o passageiro, assim como o policial, foram encaminhados ao pronto-socorro central da cidade e não correm risco de morte.