Uma em cada 4 indústrias não pode mais se endividar--CNI

Do total de empresas que foram consultadas na pesquisa, 69 por cento disseram ter dívidas, das quais 16 por cento consideram-se acima do limite, 37 por cento dentro e 47 por cento abaixo. Entre as endividadas, 53 por cento não possuem mais espaço para aumentar nesse endividamento, ou 37 por cento do total, conforme a CNI.

Apenas 18 por cento afirmaram não possuir qualquer tipo de endividamento, enquanto 13 por cento não respondeu ao questionário.

A CNI informou que as principais dificuldades enfrentadas para solicitar crédito no segundo trimestre deste ano foram: falta de linhas adequadas à necessidade da empresa, exigência de garantias reais e de documentos e renovação de cadastros.

No mesmo período de abril a junho deste ano, 30 por cento das empresas responderam que não solicitaram financiamento. Das que pediram, 30 por cento afirmaram que o valor foi menor do que a necessidade. Para 57 por cento, os valores foram iguais ao solicitado e para 13 por cento, maiores.

O desempenho da indústria tem sido apontado como o principal obstáculo ao crescimento mais vigoroso da economia. A produção industrial caiu 1 por cento em setembro sobre agosto, registrando o pior resultado em 8 meses.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mostrou que a economia acelerou no terceiro trimestre, mas o dado de setembro indicou que não há força nessa recuperação.

O ministro da Fazenda Guido Mantega afirmou recentemente que a economia cresceu cerca de 1 por cento no terceiro trimestre ainda sem recuperação dos investimentos. Segundo ele, o ritmo atual da atividade indica recuperação.

(Reportagem de Tiago Pariz; Edição Patrícia Duarte)