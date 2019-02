Uma volta pela África por 100 mil dólares. Por pessoa

Deserto da Namíbia, Delta do Okavango, reserva Maasai Mara e gorilas de Ruanda são alguns dos destaques no terceiro roteiro temático em jato privado da agência paulistana Latitudes. Serão 22 dias (saída em 19 de outubro) por oito países do continente africano. Os 32 passageiros ficarão hospedados em hotéis de luxo e terão acompanhamento de especialistas que trabalharão o tema “origens da vida” - os especialistas que acompanham todos os dias da viagem são uma das características desses roteiros superexclusivos que a Latitudes chama de "viagens de conhecimento".

O pacote custa US$ 101,6 mil por pessoa (cerca de R$ 375 mil) com tudo incluído. E, acredite, restam apenas 12 vagas.

Novos voos no Norte do Brasil e para a Tunísia

Rota usual no Norte, Belém–Manaus terá voos diretos e com conexão em Santarém (PA) operados pela Azul a partir do dia 6 de maio – as passagens, desde R$ 366, já estão à venda em voeazul.com.br. Já a Air Europa anunciou voos para a Tunísia partindo de São Paulo, Salvador e Recife (conexão em Madri) a partir de junho – passagens desde R$ 3.739; aireuropa.com.

Rio volta a amar a Lapa

O letreiro “Rio Ama Lapa” está de volta à Praça Cardeal Câmara, no bairro da Lapa. Projeto da associação local Polo Novo Rio Antigo, a placa de 2 metros de altura e 11 metros de largura foi instalada em janeiro, precisou de reparos e está de volta pronta para as selfies.

Navios da MSC terão assistente virtual

O nome dela é Zoe e, segundo a empresa de cruzeiros, estará pronta para responder a mais de 800 perguntas sobre o navio assim que você, dentro da sua cabine, disser as palavras “ok, Zoe”. Nem precisa caprichar na pronúncia: a assistente virtual fala 7 idiomas e foi treinada para reconhecer inúmeras entonações. Estará disponível nas cabines do MSC Belíssima, que faz sua viagem inaugural em março pela Europa; no Grandiosa, ainda este ano; e no Virtuosa, em 2020.