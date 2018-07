Unidos do Peruche abre o carnaval de 2009 no Anhembi A escola de samba Unidos do Peruche acaba de entrar no Sambódromo do Anhembi, dando início aos desfiles de carnaval de São Paulo deste ano. Atual campeã do Grupo de Acesso, a escola apresenta o samba-enredo "Do Ventre da Terra à Indomável Cobiça do Homem", que irá contar o papel das joias nas diferentes civilizações e a cobiça do homem por esses objetos. No retorno à elite, a escola demonstra expectativas "realistas". "Nem comento sobre possibilidade de título. Ninguém pode falar isso com antecedência, pois há muitos imprevistos que podem ocorrer. Vamos fazer um bom desfile", diz Carlos Alberto Caetano, o Carlão do Peruche, um dos fundadores da escola. Para Carlão do Peruche, o fato de a escola voltar à elite é uma consequência natural, considerada a tradição da agremiação. "Voltamos para onde nunca deveríamos ter saído", diz. Desfilando na velha-guarda, Carlão, escolhido Embaixador do Samba da escola, mostrou preocupação com a avaliação dos jurados. "Espero que eles estejam bem preparados este ano", afirmou.