USP quer 'ampliar democracia' com eleição para reitor O reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas, propôs mudanças no sistema de escolha de dirigentes da instituição, com adoção de auditoria externa. Em carta à comunidade acadêmica, Rodas propõe "ampliar a democracia" na USP. Eleições diretas para reitor e dirigentes está entre as opções de mudanças.