Vaca ganha pata mecânica em Araçoiaba da Serra-SP

A dona do animal, Nilza Nastasi, tem apego pela vaca que atende pelo nome de Neguinha e não atendeu ao conselho do veterinário para sacrificá-la. "Ela está conosco há muitos anos, é como se fosse da família." De acordo com o ortopedista Nelson Nolé, responsável pelo implante, o uso de próteses em animais desse porte é raro. "A vaca pesa uns 400 quilos e morreria se não conseguisse levantar-se", disse.

Conhecido por fabricar e instalar próteses em casos de amputações radicais em pessoas, ele se surpreendeu com o pedido da dona do animal. "É a primeira vez que fazemos um procedimento deste e acabou dando certo." Ele contou que a prótese atual será substituída por outra articulada assim que o animal estiver acostumado com o equipamento. "Com a articulação, ela terá mais conforto", disse Nolé, que doou o tratamento.