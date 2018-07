Vacinação contra rubéola em SP vai até sexta-feira A campanha de vacinação contra a rubéola nas unidades básicas de saúde de São Paulo termina na sexta-feira. Até lá, a Secretaria da Saúde espera atingir a meta de imunizar 95% da população do Estado na faixa dos 20 aos 39 anos. O último balanço do Centro de Vigilância Epidemiológica apontou que 13,1 milhões de pessoas já tomaram a dose, 91,9% do público alvo. Faltam ainda 429,2 mil pessoas. Dos 645 municípios paulistas, 279 ainda não alçaram a meta. Em 2007, houve 1.659 casos de rubéola no Estado, dos quais 1.122 em homens. Trata-se do número mais alto da doença desde 2000, quando 2.566 paulistas contraíram rubéola. Neste ano, o total chega a 696. Segundo a secretaria, a vacina não é indicada para pessoas imunodeprimidas (em tratamento de câncer e aids, por exemplo) e mulheres grávidas, que poderão ser imunizadas somente após o parto.