Vacinação de idoso contra gripe ocorrerá até 4ª em SP A Secretaria da Saúde estendeu até esta quarta-feira a campanha para vacinar idosos contra a gripe em São Paulo. Com o novo prazo, a pasta espera atingir sua meta de imunizar pelo menos três milhões de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, 80% da população de idosos no Estado. Até a última quarta, haviam sido vacinadas 2,7 milhões de pessoas, o equivalente a 74%. No ano passado, a adesão à campanha atingiu o índice de 81,23%, ante a meta de 70%. Segundo a secretaria, a dose não provoca reações adversas graves e pode evitar complicações decorrentes do vírus da gripe. Durante a campanha, também são oferecidas a vacina dupla adulto (contra tétano e difteria) e a que previne o pneumococo, bactéria causadora de pneumonias, otites, sinusites, faringites e meningite. As doses estão sendo aplicadas em 3.354 postos fixos e 2.830 unidades no Estado, das 8 às 17 horas.