Vão do qual menina caiu no Galeão está fora da norma O guarda-corpo do qual a menina argentina Camila Palacios Busnelli, de três anos, caiu no sábado, no terminal 2 do aeroporto internacional do Galeão, não obedece às regras da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT). Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Rio (CREA-RJ), a distância entre a escada rolante e a estrutura metálica do guarda-corpo é de quase 20 centímetros, e deveria ser, no máximo, de onze.