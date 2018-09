Vazamento de amônia intoxica oito pessoas no RS Um vazamento de amônia ocorrido na empresa Aurora Alimentos, localizada próximo ao km 72 da BR-480, em Erechim, no Rio Grande do Sul, levou oito pessoas ao hospital, na noite de ontem. A área foi isolada e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vazamento, contido.