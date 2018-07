Vendas chinesas de smartphones aumentarão a 460 mi em 2017--IDC

A China tem mais de 1 bilhão de assinantes de telefonia móvel, com muitos mudando dos telefones com poucos recursos para smartphones nos últimos anos, enquanto os preços se tornaram mais acessíveis com alguns smartphones sendo vendidos por menos de 1.000 iuanes (160 dólares) cada.

Fabricantes de celulares, como a Samsung Electronics, a Apple Inc, a ZTE Corp, a Huawei Technologies e outros, venderam um total de 213 milhões de smartphones em 2012, mais que o dobro em relação ao número de 2011, de acordo com a IDC.

Ranking de melhores fornecedores de smartphones na China não estavam imediatamente disponíveis pelos analistas da IDC.

Os smartphones responderam por quase 58,8 por cento do total de aparelhos vendidos na China, em 2012, com a expectativa de que número suba para 78,4 por cento em 2013 e 90,1 por cento em 2017, segundo a IDC.

(Por Lee Chyen Yee)