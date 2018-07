Ventos e granizo atingem 46 mil pessoas no Paraná Os vendavais e a chuva de granizo que caíram na madrugada desta terça-feira, 22, atingiram 46,1 mil moradores de 20 cidades das regiões oeste e sudoeste do Paraná, além de Curitiba e de alguns municípios da região metropolitana. As cidades mais atingidas foram a capital paranaense, com 28 mil moradores, Moreira Salles, com 12.606, além de Xambrê e São Miguel do Iguaçu.