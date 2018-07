Viaduto Olavo Fontoura ficará interditado no sábado O viaduto Olavo Fontoura, na zona norte de São Paulo, ficará interditado, das 7h às 17h, deste sábado para obras de nivelamento de pavimento, segundo informou nesta sexta-feira a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição da via ficará localizada no sentido Casa Verde e os motoristas poderão efetuar desvio pela pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco.