Com o samba-enredo "Nas veias do Brasil, é a Viradouro em um dia de graça", a escola une dois sambas de Luiz Carlos da Vila, morto em 2008, e presta homenagem aos povos vindos da África. A escola começou seu desfile com atraso, perto das 21h55, por conta da chuva. O horário original para início do desfile era as 21h30 deste domingo.