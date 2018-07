Visão de jovens banaliza cirurgia plástica,diz psicólogo O psicólogo Marco Antônio de Tommaso, especialista em transtornos da imagem, vê exagero em realizar cirurgias entre adolescentes. Para ele, há uma banalização desse tipo de procedimento. "Hoje em dia existe até consórcio de cirurgia plástica." De acordo com ele, os adolescentes vivem as pressões do padrão de beleza pelo corpo magro e perfeito. E eles têm uma visão distorcida de si mesmos e da sua imagem corporal.