Voo 447: Família Imperial faz missa para Pedro Luiz Uma missa em memória de Pedro Luiz de Orlean e Bragança, que estava no voo 447 da Air France, foi celebrada na manhã de hoje na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América. A cerimônia foi organizada pelos tios do jovem, d. Luiz, chefe da Casa Imperial do Brasil e primeiro na linha de sucessão dinástica, e d. Bertrand, segundo na linha sucessória, que moram em São Paulo. A cerimônia, a primeira realizada exclusivamente em memória de Pedro Luiz, reuniu cerca de 200 pessoas. Amanhã será celebrada outra na Igreja Nossa Senhora do Carmo, a antiga Capela Imperial, no Rio de Janeiro.