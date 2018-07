Voo 447: foram resgatados 16 corpos, retifica Marinha Os centros de comunicação da Aeronáutica e da Marinha anunciaram hoje que, diferente do que havia sido anunciado, 16 corpos foram resgatados na área onde estão concentradas as buscas ao Airbus A330-220 da Air France. Ontem, as informações davam conta de que 17 vítimas haviam sido recolhidas do mar, além de dezenas de novos componentes estruturais da aeronave, que caiu no Oceano Atlântico há uma semana.