Voo 447: militares recolhem mais destroços do Airbus Os militares encontraram hoje somente destroços do Airbus A330 da Air France no Oceano Atlântico durante o trabalho de buscas. Assim, mantém-se o total de 50 corpos localizados, dos quais 49 estão no Instituto Médico-Legal do Recife e um permanece no navio Gastão Mota, que está a caminho de Fernando de Noronha. As buscas continuam, mas amanhã os comandos da Aeronáutica e da Marinha se reúnem para avaliar a logística que será adotada no prosseguimento das operações.