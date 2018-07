Wal-Mart vê menor crescimento mundial apesar de melhora nos EUA

O maior varejista do mundo, termômetro da atividade econômica, continua a ver sinais de que os consumidores estão gastando mais no começo do mês, quando recebem.

"Esse ciclo de pagamento continua pronunciado, e ainda há muita incerteza quanto à economia global", declarou o vice-presidente financeiro Charles Holley nesta quinta-feira, em mensagem pré-gravada.

As vendas nas lojas do Wal-Mart abertas nos Estados Unidos há pelo menos um ano subiram 2,2 por cento no segundo trimestre. A varejista teve quatro trimestres seguidos de alta nas vendas no conceito "mesmas lojas" na unidade norte-americana, de longe a maior do grupo.

Analistas em média esperavam uma alta de 2,1 por cento nas vendas em mesmas lojas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S, mas o resultado veio de acordo com o que a companhia esperava.

Para o terceiro trimestre, a companhia prevê alta de 1 a 3 por cento nas vendas "mesmas lojas" nos Estados Unidos, ante 1,3 por cento de crescimento no mesmo período do ano passado.

O presidente-executivo Mike Duke, no entanto, ressaltou que o crescimento internacional diminuiu e que a companhia está cortando custos em novas lojas em alguns mercados emergentes para se focar em aumentar as vendas nos pontos já abertos.

O Wal-Mart teve lucro de 1,18 dólar por ação, ante 1,09 dólar por ação um ano antes. Analistas esperavam, em média, 1,17 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas líquidas consolidadas subiram 4,5 por cento, para 113,53 bilhões de dólares. O Wal-Mart agora prevê um lucro por ação no fechado do ano entre 4,83 e 4,93 dólares, ante 4,72 a 4,92 dólares por ação. Especialistas prevêem em média 4,93 dólares por ação.

