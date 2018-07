Yeda extingue Conselho para o qual nomeou marido Ao extinguir o Conselho Estadual de Comunicação Social, a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), exonerou o próprio marido, Carlos Crusius. O Conselho foi criado por decreto no início do governo, com a tarefa de acompanhar e supervisionar ações de divulgação, publicidade e comunicação das administrações direta e indireta, e tinha a participação de Crusius por causa de seu conhecimento na elaboração de pesquisas cientificas. Dois de seus integrantes, Paulo Fona e Isara Marques, já haviam sido exonerados. Ontem, o Diário Oficial saiu com o decreto extinguindo definitivamente o conselho. No início do governo a presença de Carlos Crusius na administração foi questionada. Como os conselhos não são remunerados com salários, foi criado o Conselho de Comunicação Social, desta forma se evitava denúncias de nepotismo.